"Este líder já é um repetente", repara Ricardo Lume

O deputado do PCP no Parlamento madeirense, Ricardo Lume, ficou surpreso com a escolha de Paulo Cafôfo como cabeça-de-lista da candidatura do PS Madeira à Assembleia da República. "Este líder já é um repetente", comentou ao microfone da TSF-Madeira após o Congresso Regional dos socialistas.

"Ao contrário de outros congressos em que o líder costuma ser um estreante, este líder já é um repetente e já identificamos na anterior liderança algumas formas de actuação", apontou, lembrando que Paulo Cafôfo foi presidente da Câmara do Funchal, onde "muitos dos problemas não foram resolvidos".

O comunista PCP considera que o PS não apresenta uma política alternativa à da actual governação, apresenta antes um projecto que à semelhança do executivo actual "defende os grandes grupos económicos, empurra os madeirenses para a exploração e para o empobrecimento".

"O PS tenta-se apresentar como um projecto de alternância à governação, mas nunca uma alternativa que dê resposta aos problemas efectivos dos madeirenses e porto-santenses", criticou.