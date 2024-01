China descobre jazida de lítio de um milhão de toneladas na província de Sichuan

O Ministério dos Recursos Naturais da China anunciou a descoberta de um grande depósito de lítio após cinco anos de prospeção e exploração, informou hoje a agência de notícias oficial Xinhua.

A descoberta do depósito em Yajiang, na província central de Sichuan, é um "avanço significativo para a segurança energética e o desenvolvimento verde da China", disse o Ministério, citado pela agência.

A jazida tem reservas de lítio de cerca de um milhão de toneladas.

O anúncio surge numa altura em que a China redobra esforços para explorar recursos internos, procurando reforçar a segurança energética e das cadeias de abastecimento, num contexto de crescente competição global por acesso a recursos fundamentais como o lítio, material essencial para baterias de veículos elétricos.

Estimativas da Agência Internacional da Energia (AIE) indicam que a procura global de lítio pode aumentar mais de 40 vezes, até 2040, pelo que o controlo de uma parte significativa da cadeia global se traduz em benefícios económicos e geopolíticos, consideraram alguns analistas.

A China já detinha cerca de 7% dos recursos de lítio identificados no mundo, ocupando o sexto lugar, depois da Bolívia, da Argentina, dos Estados Unidos, do Chile e da Austrália, de acordo com dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos citados pela imprensa local.