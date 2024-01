Culinária para crianças motiva ‘workshop’

O CRESCER - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil promove, no dia 10 de Fevereiro, o primeiro ‘workshop’ de culinária para crianças. ‘À volta dos Alimentos’ será dinamizado pela nutricionista Sara Freitas, nas instalações do Centro.

“A alimentação é um dos factores mais importantes da nossa saúde e, nos primeiros anos de vida, esta importância torna-se ainda maior, fazendo com que a alimentação na infância assuma um papel determinante no crescimento e no desenvolvimento das crianças”, podemos ler no comunicado enviado às redacções.

E adiantam que “o principal objetivo desta actividade é aumentar o consumo de fruta, hortícolas e leguminosas pelas crianças, de forma lúdica, divertida e criativa. Através da participação da criança na elaboração de refeições, torna este processo mais familiar e divertido e facilita a aceitação de certos alimentos que são muitas vezes rejeitado”.

As vagas são limitadas.