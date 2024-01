Seis mortos em tiroteio com a polícia no sudeste da África do Sul

Pelo menos seis pessoas foram mortas num tiroteio com a polícia, em Inanda, na província sul-africana de KwaZulu-Natal, sudeste do país, disse hoje a Polícia da África do Sul (SAPS, na sigla em inglês).

Em comunicado, a polícia sul-africana indicou que o incidente ocorreu na madrugada de hoje, tendo mais três suspeitos - dois homens e uma mulher -, sido presos no local.

"A polícia operacionalizou informações sobre o paradeiro dos suspeitos que eram procurados por uma série de assaltos a casas, assassinatos, assaltos a empresas e roubos de carros", explicou o porta-voz policial Jay Naicker.

"Ao anunciar a sua chegada, os suspeitos responderam com uma saraivada de balas contra a polícia e os agentes responderam ao fogo", adiantou.

A polícia apreendeu diverso material, incluindo duas espingardas, uma arma automática, e "uma viatura que tinha sido sequestrada em KwaDabeka, em dezembro de 2023", salientou a força de segurança sul-africana sem avançar detalhes sobre a identidade das vítimas e dos detidos.