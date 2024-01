Parlamento e Museu de Arte Sacra revelam intenção de fazer parcerias culturais

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebeu, hoje, em audiência de apresentação de cumprimentos a directora do Museu de Arte Sacra do Funchal, Graça Alves. Ambos analisaram a possibilidade de realizar parcerias e projectos culturais.

“O objectivo é contribuirmos para aquilo que é um objetivo comum, no meu caso particular, que o Museu de Arte Sacra seja pertença de toda a gente”, referiu Graça Alves, vincando a vontade de ambas as partes de aproximar a população madeirense do património artístico e religioso regional.

A parceria com a Assembleia Legislativa da Madeira insere-se no projecto Parlamento Cultural, que deste 2019, dá palco a todas as formas de arte: pintura, escultura, música, teatro e também escrita, através do apoio à promoção e lançamento de livros.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira desejou os maiores sucessos pessoais e profissionais à nova directora do Museu de Arte Sacra do Funchal.