Macron quer emissão comum de dívida e mercados de capitais europeus integrados

O presidente francês, Emmanuel Macron, apelou hoje à emissão de dívida comum pelos europeus, como durante a pandemia do novo coronavirus, para investir em "grandes prioridades do futuro",

Ao discursar no Fórum Económico Mundial, em Davos, Macron também defendeu uma "cooperação reforçada" para aprofundar a união dos mercados de capitais.

"É preciso mais investimento público europeu", "talvez ousando em novas euro-obrigações", "para as grandes prioridades do futuro", declarou Mácron no seu discurso, estimando que 2024, ano de eleições europeias, vai ser "chave" para o Velho Continente.

"Ao lado disto, vai ser preciso aprofundar a união dos mercados de capitais. Temos de ter uma Europa financeira que seja muito mais integrada", salientou.

"Se houver bloqueio a 27, a França vai propor que se avance com uma cooperação reforçada neste assunto, porque temos absolutamente de avançar", anunciou.

Na sua opinião, a União Europeia "tem muita poupança. Mas esta poupança está mal aplicada. Não circula para as boas geografias. Não circula para os bons setores".