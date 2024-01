Peça "Da Irene, com amor!" sobe ao palco

O Grupo de Amigos do Teatro - GATO sobe ao placo numa coprodução com o Teatro Baltazar Dias, para apresentar o primeiro espectáculo de 2024, intitulado "Da Irene, com amor!", uma peça inspirada na obra de Irene Lucília e com textos da própria autora madeirense, sendo que a dramaturgia e a encenação estão a cargo de Sandro Nóbrega.

"Com o espetáculo, em que participam mais de 30 elementos, entre atores, alunos de escolas e bailarinas, realça-se a importância da memória e da identidade da ilha, com cenas criadas a partir do universo das personagens de Irene Lucília, mas com a presença de 'personagens' das memórias dos atores, que povoam um certo imaginário ilhéu", conta a sinopse de apresentação.

Segundo o grupo, este "projeto conta com o contributo da Academia Artemotion, nas danças e coreografias" e "as faixas musicais usadas pertencem ao grupo Xarabanda", acrescenta. "Participam os grupos de teatro da Escola Básica com Pré-Escolar de Santo António e Curral das Freiras e da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Horácio bento de Gouveia", refere ainda.

Ainda "paralelamente ao espetáculo, está a ser preparado um evento formativo, denominado 'Literatura e Sociedade: a obra de Irene Lucília (com o pé dentro d'água)', com conferências subordinadas ao tema da identidade e ilha e sobre literatura madeirense, nos dias 9 e 10 de Fevereiro, no 'foyer' do Teatro Baltazar Dias. Esta iniciativa, para a qual foi solicitada a validação com 13 horas à Direção Regional da Educação para efeitos de progressão na carreira docente. O programa será divulgado em breve", anuncia o GATO.

Assim, segue a calendarização dos espectáulos:

01 de fevereiro (quinta-feira) – 20h00 – Pré-estreia

02 de fevereiro (sexta-feira) – 20h00 – estreia

03 de fevereiro (sábado) – 17h00 e 20h00 – espetáculos para público geral

04 de fevereiro (domingo) – 17h00 – espetáculo para público geral

07 de fevereiro (quarta-feira) – 11h00 e 15h00 – espetáculos para escolas

08 de fevereiro (quinta-feira) – 11h00 e 15h00 – espetáculo para escolas

09 de fevereiro (sexta-feira) – 20h00 – espetáculo para público geral

10 de fevereiro (sábado) – 16h00 – espetáculo para público geral

O espectáculo tem a duração de aproximadamente 90 minutos e é recomendado a maiores de 10 anos.

Os preços estão afixados desta forma: Bilhete geral – 10€; Bilhete para reservas de escola – 4€; Bilhete para estudantes – 7€; Bilhete para grupos com mais de 7 elementos – 7€; Bilhete para grupos de teatro – 7€; Bilhete para maiores de 65 anos – 7€; Bilhete para sócios do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) – 7€.

As reservas para escolas e contactos podem ser feitos aqui, ou através deste endereço electrónico: [email protected] ou deste contacto telefónico: 969208954.