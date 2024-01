BE quer criar o Provedor do Utente do Sistema de Saúde da Região

Garantir o respeito pelos direitos dos cidadãos e igualdade no acesso aos serviços, é o que defende o Bloco de Esquerda com a criação do Provedor do Utente do Sistema de Saúde da Região.

Roberto Almada considera importante haver uma entidade a quem os cidadãos possam apresentar queixas e reclamações em relação ao atendimento na Saúde e que acompanha a defesa dos seus direitos.

Uma medida que tem o apoio do PS que, através de Sancha Campanella, considera útil para o sistema a existência de uma entidade que, de forma independente, possa ser mediador de conflitos e defesa de direitos dos cidadãos.

O PS defende que o cargo de provedor seja exercido por alguém exterior ao sistema de saúde para evitar conflitos de interesses.