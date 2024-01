Banco Mundial mantém previsão de crescimento global em 2,4% este ano

O Banco Mundial manteve hoje a previsão de crescimento económico global em 2,4% para 2024, mas baixou em três décimas a projeção para 2025, para 2,7%, devido à instabilidade política, segundo o relatório hoje divulgado.

O Banco Mundial justifica as previsões com a queda do comércio mundial, as elevadas taxas de juro, bem como a instabilidade geopolítica que poderá provocar um "enfraquecimento adicional do crescimento" no futuro.

A organização alerta para uma "perspetiva sombria" para os próximos anos, apesar do facto de "a inflação global estar a ser controlada sem levar o mundo a uma recessão", segundo o economista-chefe do Banco Mundial, Indermit Gil, em declarações aos jornalistas.