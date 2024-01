Pedro Pelágio enfrenta paragem, após fractura no tornozelo

O médio Pedro Pelágio que alinhou ontem na equipa inicial do Pafos, emblema cipriota que representa desde a temporada transata, acabou por abandonar o encontro diante do Doxa, nos prematuros 25 minutos, após uma entrada dura do adversário que acabou por fracturar o tornozelo direito do antigo jogador do Marítimo.

O madeirense, de 23 anos, recorreu às suas redes sociais para dar conta do seu estado e adiantar que “irá voltar mais forte”, após uma paragem, estimada, entre três a quatro semana, segundo adiantou o atleta ao DIÁRIO.

Tudo indica que o jogador não será submetido a qualquer intervenção cirúrgica.

A partida da 18.ª jornada do escalão mais alto do futebol cipriota acabou com o desaire do Pafos, por 1-0, tendo o anfitrião Doxa, actual lanterna vermelha da competição vencido com um golo solitário de Dimitar Velkovski, ao minuto 67 e, impedido que a equipa de Pedro Pelágio subisse até ao segundo lugar, mantendo-se no posto seguinte, com 35 pontos.