Universidade da Madeira responde a necessidades de recrutamento de tecnológicas

Pelo menos quatro dos colaboradores da MC-Computadores S.A. (MCC) são ex-alunos da Universidade da Madeira, que foram integrados na empresa tecnológica, sedeada no Funchal, na sequência de um estágio profissional. Uma via que, segundo a CEO Natacha Taboada, tem permitido dar resposta às necessidades de recrutamento de mão-de- obra qualificada sentidas pela empresa.

“A MCC é uma empresa com 40 anos de experiência. Neste momento somos uma equipa de 21 pessoas e trabalhamos essencialmente nas áreas tecnológicas (…). A nossa principal dificuldade, neste momento, tem sido a parte do recrutamento, identificar pessoas com qualificações nestas áreas. Temos recorrido à Universidade da Madeira, a alguns estágios, onde conseguimos identificar recursos e fazer o processo de recrutamento e formação E, portanto, essa tem sido a solução para resolver essa questão”, disse a administradora aos jornalistas, no contexto de uma visita do presidente do Governo Regional às instalações da MCC.

“Aeroporto da Madeira vai precisar de um conjunto de melhorias” Albuquerque ressuscita questão dos limites de vento; aeroporto alternativo sim, mas “já não vai ser para mim”

Natacha Taboada revelou também que “95% dos data centers da Região foram instalados e são mantidos” pela MCC, acrescentando que a empresa teve “o melhor ano de sempre” em 2023. “Crescemos 65% e, em 2024, perspectiva-se também um excelente ano”, sustentou.

“Penso que é muito importante nós temos uma empresa como esta, cuja estimativa de facturação para o próximo ano ultrapassa já 11 milhões de euros. Portanto, significa que são empresas que estão implantadas não, só no mercado regional, mas também no mercado nacional e no açoriano”, declarou por seu turno Miguel Albuquerque.

O presidente do Governo aproveitou a deixa para enaltecer a importância das tecnológicas na economia regional. Recordou, uma vez mais, o crescimento de 612 milhões de euros registados em 2022, avançando com uma estimativa de 700 milhões de euros no que toca aos resultados de 2023.

“A aposta que tem sido feita na diversificação da nossa economia é uma aposta para continuar”, sublinhou. Neste sentido, disse, há “instrumentos e incentivos que temos de continuar a dar às empresas, designadamente a formação”.

“A administradora da empresa a falou da importância da Universidade da Madeira no sentido de formar pessoas, sobretudo jovens, para seguirem esta área, acho que é muito importante, porque vai ser a área do futuro. Ou seja, a economia no futuro vai ser uma economia totalmente digitalizada e a Madeira neste momento está a fazer a transição para essa economia em todos os sectores”, reiterou Miguel Albuquerque.

Constituída em 1982 no Funchal, a MCC, é hoje a empresa líder no mercado regional na área das Tecnologias de Informação e Comunicação da Região Autónoma da Madeira. A MCC disponibiliza aos seus clientes: serviços de consultoria, desenvolvimento de software à medida, criação de protótipos, migração de dados, transferência de informação, verificação de segurança dos dados, remoção de vírus, actualização de aplicações informáticas, testes de operacionalidade de equipamentos e formação em sala e ‘onjob’.

Veja as fotos da visita realizada, esta manhã, pelo presidente do Governo Regional, às instalações da MCC, sita à Rua Tenente Coronel Sarmento, Nº 27, Funchal: