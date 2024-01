Chuva e agitação marítima deixam Madeira sob alerta amarelo

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), através de nota enviada, dá conta que estará em vigor para a Costa Sul um aviso amarelo para precipitação persistente e por vezes forte e para agitação marítima.

Neste sentido, entre as 00h00 de sexta-feira, 12 de Janeiro e as 00h00 de sábado, 13 de Janeiro, a Costa Sul estará sob alerta com ondas de oés-sudoeste com 4 metros.

Relativamente à chuva, e tal como já noticiado pelo DIÁRIO, o alerta vigora das 03 horas de sexta-feira e estende-se até às 18 horas de sábado.

As Regiões Montanhosas estarão sob aviso para precipitação persistente e por vezes forte também entre as 03 horas de sexta-feira e as 18 horas de sábado.