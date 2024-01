Miguel Castro considera que a defesa da floresta não é luma questão partidária mas um objectivo que deve ser de todo e exige o aperfeiçoamento dos planos de prevenção de fogios.

O líder do CH defende a criação de faixas corta-fogo em todos os concelhos, à semelhança do que acontece no Funchal. O deputado acredita que, se esta medida tivesse sido adoptada, os últimos incêndios poderiam ter consequências muito menores.