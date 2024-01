Miguel Albuquerque comentou, esta tarde, o facto de haver cerca de meia centena de pessoas a aguardar por uma cama para internamento no Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, atribuindo-o “a um problema de pico de gripe”, “normal nesta altura”.

Falando no final da visita efectuada às instalações na Madeira da empresa SunStone Maritime Group A/S, o governante garantiu que os serviços de urgências “estão a funcionar optimamente, não há nenhum problema no Serviço de Saúde e todas as pessoas são atendidas”.

“O Serviço de Urgências não é para internar pessoas, as pessoas são ali atendidas, tratadas e depois encaminhadas para as unidades” respectivas, disse ainda Albuquerque, acrescentando que “não há camas nas Urgências, mas há camas no hospital”.

Questionado sobre se o plano de vacinação tinha falhado, o governante lembrou que “não se pode obrigar ninguém a levar a vacina contra a gripe”, mesmo que esta seja “distribuída gratuitamente”.