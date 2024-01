Agressão e queda no Funchal mobilizam bombeiros

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados na última madrugada para socorrer dois estrangeiros na cidade do Funchal.

Em causa estiveram duas situações distintas, uma agressão e uma queda. A primeira ocorreu pelas 00h30 e deixou ferido um homem de 29 anos. Já a segunda, pelas 5 horas, envolvendo um indivíduo de 23 anos.

Ambos as vítimas foram transportadas para as urgências do Hospital Central do Funchal.