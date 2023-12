Produção de armas deve garantir protecção contra agressão russa

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse hoje que a Ucrânia deve produzir no próximo ano, de forma independente ou com parceiros, todas as armas necessárias para garantir a proteção contra quaisquer formas de agressão russa.

"Realizei uma reunião de equipa de várias horas, focada principalmente na produção de nossas armas no próximo ano", anunciou Zelensky no Telegram.

"Todos os aspetos -- da artilharia aos drones e mísseis -- foram discutidos detalhadamente, com esclarecimentos minuciosos sobre empresas, contratos e investimentos estatais na produção", continuou o presidente da Ucrânia.

A reunião envolveu o Ministério das Indústrias Estratégicas, o Ministério da Defesa, o Estado-Maior General e o Comandante que, juntamente com o primeiro-ministro, delinearam "o montante de fundos a atribuir ao setor da defesa com carácter de urgência", disse Zelensky.

"Além disso, os responsáveis governamentais devem decidir sobre todos os objetivos das nossas atividades diplomáticas no próximo ano - especificamente no que diz respeito a acordos com parceiros sobre produção de armas, fornecimento de componentes e equipamentos", afirmou.

Segundo Zelensky, todos os planos e ações "devem ser especificados" para a defesa "para garantir que o próximo ano seja o mais produtivo possível".

"A Ucrânia deve produzir, de forma independente ou em conjunto com os seus parceiros, tudo o que for necessário para a proteção contra quaisquer formas de agressão russa. Nós podemos garantir isso", sublinhou.