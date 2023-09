Pelo menos 150 mortos na sequência de chuvas torrenciais no leste da Líbia

As inundações causadas pelas chuvas torrenciais que caíram nos últimos dias no leste da Líbia causaram a morte de pelo menos 150 pessoas, disse hoje uma fonte oficial à Agência France Presse (AFP).

"Pelo menos 150 pessoas morreram devido às inundações causadas pela tempestade Daniel na zona de Derna, nas regiões de Jabal Al-Akhdar e nos subúrbios de Al-Marj", no leste da Líbia, disse à AFP Mohamed Massoud, porta-voz do chefe do Executivo com sede em Benghazi (contrário ao Governo de Tripoli).