Pelos menos três mortos em Espanha por causa das chuvas torrenciais

O número de mortos em Espanha por causa das chuvas torrenciais subiu para três, depois de as autoridades terem confirmado hoje que foi localizado o corpo de um homem na região de Toledo, no centro do país.

O anterior balanço dava conta de duas vítimas mortais.

Além das três mortes confirmadas, todas na região de Toledo, as autoridades continuam a procurar mais três pessoas que estão dadas como desaparecidas. O alerta foi dado quando os carros em que viajavam estas pessoas foram arrastados pelas águas, na mesma província e em Madrid.

Espanha está sob a influência de uma "depressão isolada em níveis altos", conhecida como DANA em castelhano, que manteve no domingo em alerta boa parte do país por causa de chuvas torrenciais, estando ainda ativos avisos meteorológicos amarelos (o terceiro mais grave) em algumas regiões.

As chuvas torrenciais, que se intensificaram a partir de domingo à tarde, já causaram milhares de ocorrências em todo o país, sobretudo inundações que obrigaram ao resgate de dezenas de pessoas de carros, casas, telhados ou árvores.

Um dos casos mais mediáticos é o de um menino de 10 anos, que foi encontrado hoje durante a manhã na copa de uma árvore, para onde trepou depois de o carro em que seguia com a família ter sido arrastado pelas águas.

O rapaz ficou mais de dez horas na árvore, estimam as autoridades, que revelaram que a mãe e a irmã também sobreviveram, enquanto o pai permanece desaparecido.

A chuva levou ao corte de estradas e vias em diversas regiões de Espanha e danificou edifícios e infraestruturas, segundo vão revelando as autoridades locais e as imagens transmitidas pelas televisões.

Foi o que aconteceu em Aldea del Fresno, na comunidade de Madrid, uma localidade que ficou isolada durante a madrugada passada porque a subida e a força das águas danificou três pontes. As Forças Armadas espanholas vão montar uma ponte provisória para restabelecer as comunicações terrestres com a localidade, que está rodeada por rios.

As chuvas levaram também a cortes na circulação de comboios no domingo, mantendo-se algumas perturbações, e foi cancelado um jogo de futebol da I Liga espanhola, entre o Atlético de Madrid e o Sevilha.

Os presidentes das regiões autónomas de Madrid e de Castela La Mancha (cuja capital é Toledo) disseram hoje que vão pedir ao Governo espanhol para declarar zonas de catástrofe as respetivas comunidades, por causa dos danos causados pelas chuvas.

A DANA vai continuar a influenciar o tempo em Espanha nas próximas horas, mantendo-se as previsões de chuva em diversas regiões.