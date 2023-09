Pelo menos quatro mortos devido às fortes chuvas no sul do Brasil

Pelo menos quatro pessoas morreram hoje devido às fortes chuvas que se registam no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, indicaram as autoridades.

Segundo a imprensa local, mais de 350 ficaram desalojadas numa altura em que a Defesa Civil emitiu "alerta para enxurradas, cheias em arroios, inundações gradativas em rios e deslizamentos" para as próximas 24 horas.

Em comunicado, o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil previu que as chuvas permaneçam intensas em várias áreas do estado gaúcho e que "o acumulado de chuva pode chegar a 100 milímetros em 24 horas com ventos de até 100 quilómetros/hora".

Para terça-feira é espectável que o ciclone extra tropical vá afetar os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.