Pelo menos 21 pessoas morreram devido às chuvas no Tajiquistão

Pelo menos 21 pessoas morreram em três dias no Tajiquistão devido às chuvas torrenciais que causaram deslizamentos de terra, inundações e queda de rochas, declararam hoje as autoridades locais.

"Há 21 mortos" em três cidades do centro do Tajiquistão, próximas da capital Dushanbe, afirmou hoje um porta-voz do comité para situações de emergência do Tajiquistão à agência de notícias AFP.

Segundo o responsável, 17 pessoas morreram em Vakhdat, duas em Roudaki e duas em Varzob, três localidades situadas nos arredores de Dushanbe, capital deste país de dez milhões de habitantes.

Na segunda-feira, o comité para situações de emergência deu conta de 13 mortos devido às chuvas torrenciais e alertou para o elevado risco de novos deslizamentos de terra, queda de rochas e inundações.

O Tajiquistão, um país pobre e montanhoso, é regularmente assolado por desastres naturais mortais.

Em fevereiro, 19 pessoas morreram por causa de avalanchas no país.