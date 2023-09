Festival português atrai perto de dez mil pessoas a cidade canadiana

O festival Portugalo Fest é já uma "tradição em Mississauga", levando à cidade, no centro do Canadá, cerca de 10 mil pessoas, celebrando a cultura e a gastronomia portuguesa, disse à Lusa um dos organizadores.

"Esta é a segunda edição do Portugalo Fest, cuja principal novidade é a venda de bebidas alcoólicas, podendo-se verificar já uma forte adesão do público", afirmou no sábado Maria de Fátima Esteves.

O Portugalo Fest teve a sua primeira edição no ano passado, levando à Celebration Square, em Mississauga, quase sete mil visitantes.

O ponto forte do evento são os casamentos de Santo António, ao estilo de Lisboa, que decorrem em simultâneo com o festival.

A cerimónia teve lugar na Câmara Municipal de Mississauga, junto à praça, pouco depois das 14:30 (19:30 em Lisboa), com quatro casais, três renovações de votos e um matrimónio.

"Tivemos uma renovação de votos, de 40 anos de casamento e outras duas renovações, de 35 e de 22 anos, respetivamente", declarou Esteves, uma das fundadoras do festival.

O matrimónio realizado entre David e Vanessa, foi muito importante para o casal, pois "ambos perderam o trabalho durante a pandemia" de covid--19.

"Eles agora já têm duas filhas, mas perderam muito durante a pandemia. Queriam casar-se, mas não podiam e surgiu esta oportunidade", explicou Maria de Fátima Esteves.

O casal mostrou-se satisfeito por ter sido selecionado, pois doutra forma seria muito complicado "dar o nó".

"Ambos esperamos voltar aqui dentro de alguns anos para a renovação de votos", prometeram.

A organização do Portugalo Fest contribui financeiramente para o pagamento do vestido de noiva, o aluguer do fato do noivo, as alianças, o bouquet de flores, o bolo, bebidas, o oficial que celebra o casamento e a sessão fotográfica.

Os casais candidatos foram selecionados por um júri independente da organização do festival.

Além da gastronomia e do artesanato, passaram pelo festival vários artistas locais, grupos folclóricos, uma tuna estudantil e cantores vindos de Portugal, entre eles Cheila Teixeira e Eduardo Sant'Ana.