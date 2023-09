Autoridades lançam nova campanha de promoção do uso de dispositivos de segurança

A Polícia de Segurança Pública (PSP), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) arrancam na terça-feira com uma campanha de promoção do uso do cinto de segurança, do capacete e da cadeirinha para crianças.

Segundo o comunicado hoje enviado às redações, a operação "Cinto-me Vivo" vai estar nas estradas entre os dias 12 e 18 de setembro, através de ações de fiscalização de PSP e GNR "com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário" e de iniciativas de sensibilização da ANSR, que se vão desenrolar em Alenquer (terça-feira), Viana do Castelo (quarta-feira), Celeirós (quinta-feira), Santarém (sexta-feira) e Caldelas (dia 18).

"Numa colisão frontal a 50 km/h, um condutor com 70kg, sem cinto de segurança, sofre um impacto equivalente a uma queda livre de um terceiro andar. O uso do capacete de modelo aprovado, devidamente apertado e ajustado, reduz em 40% o risco de morte em caso de acidente. Está igualmente comprovado que a utilização correta de cadeirinha homologada e adaptada ao tamanho e peso da criança reduz em 50% o risco de morte", refere a nota de imprensa.

As autoridades sublinham ainda que a "utilização dos dispositivos de segurança é fundamental", bem como o seu uso correto, para evitar consequências mais graves nos acidentes de viação.

A operação, que vai estar presente no território continental e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, está inserida no Plano Nacional de Fiscalização 2023.