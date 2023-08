Cristiano Ronaldo coloca Al Nassr na final da Liga dos Campeões Árabes

O Al Nassr apurou-se há instantes para a final da Liga dos Campeões Arábe ao vencer o Al Shorta do Irão por 1-0.

O único golo da partida foi apontado pelo madeirense Cristiano Ronaldo ao minuto 75 de grande penalidade, ao castigar um defesa iraniano por derrubar Sadio Mané dentro de área, um lance onde o árbitro veio a ocnsultar as imagens do VAR para decidir.

Na primeira parte, aos 31 minutos, o avançado madeirense ainda festejou um golo, mas este veio a ser anulado por pretenso fora de jogo de Cristiano Ronaldo. CR7 recebeu um passe fantástico de Brozovic e, veio a ficar isolado à frente do guarda-redes do Al Shorta. Com remate certeiro Ronaldo festejou o golo mas o lance acabou invalidado por fora de jogo do avançado português. Nas imagens do VAR é visível que o ombro de CR7 estava ligeiramente adiantado.

De referir que o astro português esteve em evidência na partida onde teve várias oportunidades para marcar.

A final está agendada para este sábado diante do vencedor do encontro entre o Al Hilal e o Al Shabad que tem início pelas 19 horas de hoje.