'Ventura' faz escala na Madeira com 4.528 pessoas a bordo

O 'Ventura' regressou esta manhã, ao Porto do Funchal, para uma escala de 11 horas, no âmbito do cruzeiro de 14 noites que iniciou no passado sábado em Southampton.

"A bordo, viajam 4.528 pessoas, sendo 3.351 passageiros e 1.177 tripulantes", revela a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, em comunicado de imprensa.

O navio deixa a Madeira às 17 horas, com destino a La Palma.

Este cruzeiro com um itinerário focado no corredor atlântico, além de Southampton, Funchal e La Palma, tem escalas previstas também em Tenerife, Grã-Canária, Lanzarote, Cadiz e Lisboa. Termina a viagem onde começou, em Southampton, a 19 deste mês de Agosto.

De acordo com a página da APRAM são esperadas pelo menos mais duas escalas de navios de cruzeiro no Porto do Funchal, neste mês de Agosto.

No próximo dia 17, chega o MSC Virtuosa, vindo de Lisboa e, a 20 de Agosto, o Porto do Funchal recebe o Bolette, proveniente de Ponta Delgada (Açores).