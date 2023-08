Mulher ferida em despiste de moto em Santo António

Uma mulher de 33 anos ficou ferida esta tarde, pelas 13h50, na sequência de um despiste de moto ocorrido nas imediações do Hospital Veterinário, em Santo António.

Com escoriações no corpo, a motociclista foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.