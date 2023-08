É verdade que a ARM não está a entregar caudal de água ao município da Ponta do Sol?

Nos últimos dias temos assistido a acusações públicas entre a Câmara Municipal da Ponta do Sol e a empresa pública Águas e Resíduos da Madeira originando em consequência intenso debate com troca de comunicados, respostas e contra-respostas que põem em causa o trabalho da ARM e das suas dedicadas equipas.

Actualmente, o volume de água disponibilizado ao município da Ponta do Sol daria para abastecer uma população de mais de 30 mil pessoas, segundo dados divulgados pela Centro de Telegestão da ARM.

Ora, a população actual da Ponta do Sol, incluindo a flutuante, não chega a 9 mil pessoas, a ARM está a entregar mais do triplo de água que seria normal ou necessária.

Então qual a causa? Se existe fornecimento registado pelo sistema, com quase toda a certeza existirá problema nas redes, antigas por sinal, e alvo de críticas pelo "estado lastimável" em que se encontram, conforme observou recentemente Amílcar Gonçalves que chegou admitir que teor dos referidos comunicados da edilidade “é claramente falaciosos" e tenta apenas "dissimular um problema grave ao nível das redes do concelho e que põe em causa o regular fornecimento de água à população da Ponta do Sol”.

Passando aos dados recolhidos, os mesmos atestam que no primeiro semestre de 2023, a ARM entregou 1.324.557 m3 de água à Ponta do Sol. Nunca, neste período, tinha sido disponibilizada tanta quantidade de água (ver gráfico).

Nestes primeiros 15 dias de Agosto, a ARM já entregou 103.260 m3 de água, valor recorde para esta quinzena do mês. Para os primeiros 15 dias de Agosto, em 2021 foram entregues 89.604 m3 e em 2022 99.842 m3. Desta forma, constata-se que a ARM nunca entregou tanta água à Ponta de Sol como este ano e no presente mês os valores estão a bater recordes.

Diz a ARM que não tem qualquer dificuldade ou receio em explicar à população o que está a fazer e em que zonas está a intervencionar porque, efectivamente, está a fazê-lo. “É falso que o referido derrame estivesse a ocorrer há mais tempo. Esta situação foi detectada no dia 10 de Agosto, através do Centro de Telegestão da ARM, pela diminuição significativa de pressão ocorrida na referida infraestrutura, tendo, prontamente, uma equipa desta empresa seguido para o terreno e identificado o sítio preciso da rotura”.

Atendendo à gravidade da situação, os trabalhos de reparação começaram de imediato, tendo sido mobilizada uma equipa de 22 trabalhadores, bem como todos os equipamentos necessários para a intervenção, apoiada pela equipa do Centro de Telegestão da ARM a monitorizar a conduta remotamente. Os trabalhos decorreram nos dias 10 e 11 de Agosto, apresentando uma significativa dificuldade na sua execução devido à localização de difícil acesso.

Durante este período, o município da Ponta do Sol continuou a receber água para consumo humano, não sendo significativa a redução ocorrida neste período de dois dias.

A situação ocorrida na conduta das Rabaças teve a sua origem na tentativa da ARM de introduzir um caudal ainda mais significativo na conduta, podendo estas manobras terem estado na origem da referida rotura.

A infra-estrutura está no seu limite hidráulico e não apresenta condições de segurança para que o caudal disponibilizado seja superior, o que tem de acontecer é as perdas na rede municipal da Ponta do Sol serem reduzidos de forma significativa e urgentemente. Da mesma forma que a ARM avançou para o terreno para que a população da Ponta do Sol não ficasse sem água disponível, a autarquia deveria fazer o mesmo, mas parece que esta não é uma prioridade do executivo autárquico.

Desvio de água da Central da Serra de Água

A sugestão da edil “é muito interessante, mas isto já ocorre”. Alega a ARM que "não seria sensato" com a presente situação crítica ao nível da Ponta do Sol, estarmos a enviar água para a produção de energia, mesmo que a Central estivesse em obras ou não.

Sugere que o município deveria pensar em reabilitar algumas origens que o município tem e que não estão a ser devidamente aproveitadas para o consumo humano, como a nascente do Jangão por exemplo.

A título de exemplo, a ARM na sequência da rotura da conduta das Rabaças e para que se consiga manter os elevados volumes entregues diariamente ao município da Ponta do Sol, reforçou a adução do Reservatório da Apresentação na Ribeira Brava, mas para não sobrecarregar o sistema das Rabaças recorreu ao sistema do Monte Medonho, uma origem distinta e devidamente tratada.