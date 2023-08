Mulher é retirada inconsciente da água em praia de Gondomar e morre no hospital

Uma mulher de 37 anos foi retirada da água, na praia fluvial do Gramido, em Gondomar, no distrito do Porto, em "situação de pré-afogamento", tendo falecido no hospital de S. João, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Bombeiros Voluntários de Gondomar, o alerta foi dado às 14:46.

"À nossa chegada a local encontramos uma mulher em situação de pré-afogamento, já fora de água e inconsciente. Foi depois transportada para o Hospital de S. João inconsciente mas ainda viva", disse aquela fonte.

À Lusa, fonte do Hospital de S. João esclareceu que "o óbito foi decretado já no hospital".

Na praia fluvial estiveram, além dos voluntários de Gondomar, a Policia Marítima, uma ambulância do INEM, a SIV de Gondomar e a VMER do Hospital de Santo António.