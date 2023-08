Será verdade que a Frente MarFunchal é a entidade com mais nadadores-salvadores em todo o País?

A Frente MarFunchal (FMF) – Gestão e Exploração de Espaços Públicos e de Estacionamentos Públicos Urbanos do Funchal E.M. é uma empresa municipal criada em 2003 e tem como objecto social, entre outros, a gestão e conservação dos Complexos Balneares da Barreirinha, do Lido, da Ponta Gorda, da Doca do Cavacas e da Praia Formosa, as cinco águas balneares vigiadas por nadadores-salvadores.

No início do Verão, aquando da cerimónia de ‘abertura’ da época balnear 2023, o administrador da FMF, Rui Cortez, assegurou que a Frente MarFunchal é a “entidade que emprega mais nadadores-salvadores durante todo o ano no País”, referindo-se aos 12 profissionais nos quadros da empresa nos 12 meses do ano, contingente que é reforçado no Verão e que este ano conta com acréscimo de cerca de 18 nadadores-salvadores durante a época balnear.

A nível Regional não restam dúvidas que a FMF é efectivamente o maior empregador de nadadores-salvadores, ao assegurar assistência a banhistas em cinco das sete praias que gere – Lido Poente e Praia de São Tiago são as únicas ‘não vigiadas’.

Para garantir a vigilância das praias vigiadas durante o período em que vigora a época balnear 2023, a FMF conta com três dezenas de nadadores-salvadores. Número que representará mais de um terço do total destes profissionais a exercerem a actividade este Verão nas 27 praias de banhos da Madeira e do Porto Santo.

Como a afirmação do responsável da FMF configurava a actividade balnear em todo o território nacional, o DIÁRIO procurou saber se em Portugal Continental e na Região Autónoma dos Açores há entidade e/ou concessionário de praia com mais nadadores-salvadores que a FMF.

Nesta ‘missão impossível’, apenas foi possível apurar que o conhecimento empírico dos responsáveis pelas Capitanias leva a crer que não existe no País nenhuma entidade/concessionário com tantos nadadores-salvadores contratados como acontece com a FMF. Contudo, não foi possível confirmar oficialmente esta convicção baseada na experiência de quem está ligado à actividade. Nem mesmo através do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) da Autoridade Marítima Nacional (AMN) foi possível obter dados oficiais sobre os nadadores-salvadores que prestam serviço nas mais de 500 praias de banhos localizadas em Portugal Continental e nos Açores.

O porta-voz da AMN, Comandante Sousa Luís, esclareceu que ao ISN, através das respectivas Capitanias (28), compete proceder a inspecções aos equipamentos, materiais e dispositivos de assistência a banhistas, e verificar o cumprimento das disposições relativas à assistência a banhistas, em colaboração com a respectiva Autoridade Marítima Local. Isto para além de certificar o exercício da actividade de nadador-salvador. Relativamente ao número de nadadores-salvadores em actividade, alegou que a AMN não dispõe de dados concretos sobre esta realidade. Remeteu para as câmaras municipais fazer essa avaliação.

Como tal, não foi possível ‘tirar a limpo’ se a FMF tem efectivamente o maior dispositivo de nadadores-salvadores do País. Tudo leva a crer que sim, mas não há confirmação oficial.

Assim sendo, fica a dúvida se FMF é a entidade/concessionário com mais nadadores-salvadores em todo o País.