Célia acusa ARM de ser “imagem do desgoverno”

Célia Pessegueiro acaba o estilo e a gestão na empresa pública Águas e Resíduos da Madeira para atacar o PSD-M e os anos de regime dos social-democratas.

“A ARM e apenas a imagem do desgoverno”, criticou, atacando não só a liderança de Amilcar Gonçalves mas também a de Miguel Albuquerque que “faz gestão de tachos”. Qual ao ex-secretário regional acusou de não sabe perceber “nada de agua”.

“É uma vergonha aquilo que se passa na Ponta do Sol mas igualmente noutros concelhos”, denunciou há instantes na apresentação dos candidatos do PS-M que decorre no auditório John dos Passos .