PSD da Ponta do Sol diz que problemas da água são "responsabilidade da autarquia"

O PSD da Ponta do Sol veio, esta manhã, afirmar que os problemas do abastecimento de água no concelho são "uma responsabilidade da autarquia.

Não é aceitável que os problemas no abastecimento de água sejam imputados à ARM, quando esta é uma responsabilidade da autarquia PSD da Ponta do Sol

Sublinhando que o Município da Ponta do Sol “é a entidade gestora da água potável, saneamento e resíduos sólidos no concelho” e que os problemas no abastecimento de água, que decorrem da inação deste Executivo Municipal, os social-democratas daquele concelho vieram hoje a público exigir que a actual presidente da Câmara “assuma, de uma vez por todas, uma atitude proactiva na resolução dos dilemas, através de um diálogo franco e aberto com todos”, ao invés de proferir acusações falsas que, além de iludir os ponta-solenses, nada resolvem e apenas adiam qualquer solução, para grave prejuízo da população.

PSD Ponta do Sol que vai mais longe ao afirmar que esta postura que tem vindo a ser assumida pela autarquia “não é aceitável”, esclarecendo que “a água é de todos e é muito mais do que um recurso para campanhas políticas”.

Embora esta seja uma competência da autarquia, a verdade é que, nos últimos seis anos, esta não realizou qualquer tipo de investimento na resolução dos problemas de roturas e perdas de água, com claros prejuízos para a população. O actual executivo camarário nunca se mostrou preparado para enfrentar os verdadeiros problemas e que, ao invés de promover o diálogo e a cooperação com a Empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM), insiste num discurso de vitimização e de claro confronto com uma empresa que tem solicitado vezes sem conta a tomada de medidas com a máxima celeridade para que se evitem problemas da atual magnitude PSD da Ponta do Sol

Aliás, reforça o PSD, “a 14 de Julho do ano passado, a presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol reconheceu um claro aumento do consumo de água, garantiu que iria apelar à população a redução e, mentiu quando prometeu que o Município iria trabalhar afincadamente na procura activa de perdas e que iria proceder a intervenções mais rápidas nas roturas de rede sempre que elas surgissem”.