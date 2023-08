Declarações do PSD Ponta do Sol são "irresponsáveis e mentirosas"

"As declarações dos responsáveis pelo PSD Ponta do Sol, além de irresponsáveis e mentirosas, mostram claramente quem pretendem defender, o Governo Regional e a empresa Águas e Resíduos da Madeira SA, ignorando o interesse dos Ponta-solenses", começa por referir o PS Ponta do Sol em comunicado enviado.

Perante as declarações do PSD da Ponta do Sol, proferidas esta manhã, relativamente ao abastecimento de água no concelho, o partido esclarece que a Câmara Municipal "é responsável pela distribuição de água potável pelas casas, não pela sua captação, tratamento e armazenagem. Tratando-se de um problema no fornecimento para distribuição, não há dúvidas de que os responsáveis só podem ser o Governo Regional e a ARM".

O PS Ponta do Sol explica que o problema de abastecimento não afecta apenas aquele concelho, mas também a Ribeira Brava. "Porque razão os deputados do PSD também não foram ao concelho vizinho onde está a faltar água que provém da mesma captação? A resposta é clara, porque a gestão em baixa também é da ARM".

"Não questionam a razão da ARM ter escondido durante dias, provavelmente semanas, o derrame na conduta das Rabaças. Imputam essa responsabilidade à Ponta do Sol, fazendo de conta que aquela empresa é infalível, na esperança que também fiquem com a distribuição em baixa, passando os ponta-solenses a pagar muito mais por este bem, tal como já se verifica nos outros concelhos com gestão da ARM. Recomendamos o exercício simples de comparar uma fatura de água na Ponta do Sol com uma da Ribeira Brava para perceber o quanto seriam penalizados os ponta-solenses se a água em baixa fosse entregue à gestão da ARM", refere o comunicado enviado.

Esclarece ainda que esta conduta da ARM, que traz água desde as Rabaças (que tem 30 anos) "já sofreu rupturas que condicionaram a água por semanas, como as verificadas em dezembro de 2009 e no 20 de Fevereiro de 2010", disse questionando: "Após 14 anos, porque não foi feito investimento da ARM numa conduta alternativa, para salvaguardar o abastecimento à população quando uma delas falhasse?".

Os últimos dados disponíveis, que são de conhecimento público, mostram que a Ponta do Sol é o quarto Concelho que menos gasta água per capita na Região Autónoma da Madeira (ver dados na Fundação Francisco Manuel dos Santos, portal Pordata: www.pordata.pt), o que demonstra que este é dos municípios na região que menos perdas apresenta. Nem o Governo Regional, nem a ARM têm moral para apontar o dedo à Câmara da Ponta do Sol. Concelhia PS Ponta do Sol

O partido considera que o "propósito" do Governo e da ARM "é claro": "Querem tomar conta da distribuição da água na Ponta do Sol. Por essa razão tentam fazer uma campanha desde 2017, ano em que o PSD perdeu esta autarquia, que a Ponta do Sol gasta mais do que os outros Municípios. O que claramente é mentira. Esta empresa é um braço armado do Governo Regional centralista, disfarçam-se de técnicos numas áreas, mas são muito políticos na sua gestão, o que explica porque deixaram de atacar o Funchal como gastadores de água em 2021, quando a coligação PSD/CDS ganhou aquela Câmara Municipal (o consumo por habitante no Funchal é mais do dobro do que na Ponta do Sol)".

"Se os objectivos da ARM são claros, os do PSD-Ponta do Sol são mais obscuros: não sabemos se é pura incompetência e falta de visão ou se é mesmo raiva contra a Presidente da Câmara. Lamentável é o facto de não defenderem a Ponta do Sol e os seus interesses, preferindo agir como capangas ao serviço dos senhores do Funchal, contra os interesses dos ponta-solenses", conclui.