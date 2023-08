'Somos Madeira' enaltece "valorização ímpar" do pescado na Região

Foi pela voz de André Moreira que a candidatura 'Somos Madeira' reiterou, numa visita à Lota do Caniçal, que este foi o “melhor ano de sempre em termos de valorização do pescado desembarcado pelos nossos pescadores".

"Nunca antes, nas lotas da Região, o pescado foi vendido a preços tão elevados", destacou o candidato, apontando que “isso reflete-se directamente nos ganhos dos pescadores e num estímulo da economia envolvente, a par da qualidade cada vez mais evidente do produto".

Para a candidatura 'Somos Madeira' "os investimentos do Governo Regional no sector das pescas foram "a par do empenho dos pescadores e dos demais profissionais do sector, preponderantes para que este patamar fosse alcançado". André Moreira ilustrou essa valorização regional com os actuais números do pescado descarregado na Região, salientando que, "em 2023, comparativamente com os últimos anos, verificou-se um aumento de 43,88% no atum patudo, de 20% no gaiado, de 150% na lapa e de 38% no peixe-espada-preto".

O candidato declarou, paralelamente, que “o Governo está empenhado na renovação da frota do peixe-espada-preto", tendo feito, inclusive, um pedido à União Europeia para que autorize o apoio disponibilizado pelo Executivo, reivindicação que se junta à da necessidade da Madeira participar activamente nas reuniões de repartição das quotas dos tunídeos junto da Comissão Europeia, de modo a defender os legítimos interesses dos pescadores da Madeira e Porto Santo", algo que "vem sendo negado, há alguns anos, pelo Governo Central", atirou.

Por outro lado, "face aos constrangimentos vividos quer, primeiro, devido à pandemia, quer, mais recentemente, devido à guerra na Ucrânia", André Moreira lembrou os apoios financeiros implementados "para manter a actividade, para potenciar a rotatividade da pesca do peixe espada-preto e, ainda, o apoio logístico para a exportação de excedentes de ruama", bem como, "o reforço financeiro para fazer face aos custos adicionais com a energia e com matérias-primas".

Finalmente, a candidatura 'Somos Madeira' deu ênfase à implementação do Sistema Integrado de Gestão de Lotas e Entrepostos e do Sistema Digital de Rastreabilidade do Pescado e obras como as do Sistema de produção e ensilagem de gelo do Caniçal, da nova Lota do Funchal, do Varadouro e Posto de Recepção de Pescado do Paul do Mar, melhorias no Varadouro de Câmara de Lobos, a possibilidade de abastecimento de combustível no Porto do Porto Moniz ou a instalação de máquina de gelo do Posto de Recepção de Pescado do Porto Moniz como alguns dos exemplos que "ilustram a aposta que tem sido feita, no setor das pescas, nos últimos anos".