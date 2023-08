‘Somos Madeira’ dá nota positiva ao desempenho no emprego

A candidatura ‘Somos Madeira’ destaca, esta quinta-feira, o compromisso assumido pela actual governação regional em matéria de emprego, que se concretiza com o excelente desempenho que a Região tem vindo a registar, no que se refere à descida da taxa de desemprego e ao aumento do número de pessoas no activo.

No âmbito de uma visita à ‘Taberna do Petisco’, em Santa Cruz, um dos muitos investimentos apoiados pelo Instituto de Emprego da Madeira, no âmbito dos incentivos ao empreendedorismo, agora com cerca de 20 trabalhadores, Brício Araújo, deputado e candidato a novo mandato, “reconheceu o esforço e o mérito dos empresários e o papel do investimento privado na criação de postos de trabalho” e realçou a “importância das políticas do Governo Regional no incentivo a esse investimento, no crescimento e na implementação de importantes dinâmicas nas diversas economias locais”.

O social-democrata referiu que “só assim podemos continuar a vencer o desafio do emprego” numa altura em que temos registos muito bons com a maior população empregada de sempre, com 127,4 mil pessoas a trabalhar na Região, segundo dados do segundo trimestre de 2023, o que representa mais 4,9 mil do que no mesmo período do ano passado.

“A Madeira registou, no segundo trimestre de 2023, uma taxa de desemprego de 6,4% sendo a maior redução homóloga do país”, sustentou, salientando que essa taxa é inferior à que se verifica nos Açores, de 6,7%, e em Lisboa, que se situa nos 7%, existindo uma descida de 8,7% na população desempregada.

Neste contexto, Brício Araújo reitera a “clara e firme intenção do Governo Regional em continuar a assegurar condições que permitam ter as pessoas empregadas e com os seus próprios rendimentos”, afirmou, acrescentando que a “valorização dos salários” tem sido também uma preocupação, de modo a assegurar uma “vida digna e estável, pois não queremos pessoas a depender eternamente de subsídios e de apoios sociais”.

Um compromisso que, conforme realçou, “continuará a ser prioridade com vista a reforçar esta trajetória positiva”, tendo sempre em vista “mais e melhor emprego e melhores salários”. “Estamos a incentivar e a apoiar o investimento e a criar importantes dinâmicas, também a nível local. Estamos a vencer o desafio do emprego e esse é o caminho que queremos, aproveitando sempre todas as oportunidades de crescimento e de valorização do trabalho,” concluiu o porta-voz da candidatura “Somos Madeira”.

No âmbito dos estímulos ao empreendedorismo, foram apoiados, de Outubro de 2019 a Julho de 2023, 159 projetos, no valor de quase três milhões de euros, o que permitiu criar 267 novos postos de trabalho.