Governo dos EUA já entregou 5,6 milhões de dólares a vítimas dos fogos de Maui

O governo dos EUA já entregou mais de 5,6 milhões de dólares em assistência às vítimas dos fogos na ilha do Maui, no Estado do Havai, informou a agência de gestão de emergências (FEMA, na sigla em inglês).

Os fundos foram destinados a duas mil famílias que sobreviveram ao maior desastre na ilha desde que passou a integrar os EUA, disse Marcus Coleman, dirigente da FEMA, em teleconferência com jornalistas.

Além disso, o governo federal ordenou aumentar o nível dos fundos federais destinados a ajuda de emergência no Havai.

A FEMA já deslocou mais de mil socorristas, incluindo 350 para funções de busca e salvamento, bem como equipas com cães "para apoiar os residentes neste momento de grande necessidade", realçou Coleman.

Também a Cruz Vermelha já enviou três mil socorristas para Maui, onde pelo menos 111 pessoas morreram por causa dos incêndios, segundo o balanço oficial mais recente.

Espera-se que o número aumente à medida que se percorra a zona ardida. Neste sentido, o general Stephen Logan, que dirige o grupo de resposta conjunta do Exército que está a participar nos esforços em curso na ilha, disse a jornalistas que foram mobilizados especialistas em saúde mental para dar apoio aos soldados que realizam tarefas de recuperação de cadáveres.