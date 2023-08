José Manuel Rodrigues manifesta "profundo pesar e solidariedade" para com as vítimas dos fogos no Havai

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, veio manifestar este domingo "o mais profundo pesar e solidariedade com a população do Havai, e com os portugueses ali residentes, pelas trágicas consequências provocadas pelos incêndios que assolaram nos últimos dias o arquipélago dos Estados Unidos da América"..

As ligações entre a Madeira e o Havai remontam ao ano de 1878, época em que as ilhas norte-americanas acolheram os primeiros imigrantes portugueses, muitos oriundos do arquipélago madeirense. A 9 de julho de 2021, José Manuel Rodrigues recebeu no parlamento madeirense o Cônsul Honorário de Portugal do Havai, Tyler Santos-Tam, bisneto de madeirenses, num encontro que serviu para estreitar o relacionamento entre os dois arquipélagos. José Manuel Rodrigues, presidente da ALM

"Neste momento de grande consternação", o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira apela "à solidariedade e interajuda de modo a que haja uma rápida recuperação social e económica das localidades atingidas".