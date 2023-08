Preços na produção industrial acentuam queda em Julho para 6,7%

Os preços na produção industrial caíram 6,7% em julho deste ano, quando tinham recuado 5,9% no mês anterior, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O instituto de estatística refere ainda que o índice de preços na produção industrial apresentou uma "redução de 6,7% em termos homólogos, 0,8 pontos percentuais (p.p.) mais intensa do que a observada em junho".

Sem entrar em linha de conta com o agrupamento de energia, os preços na produção industrial registaram uma variação nula, contra uma subida de 0,7% em junho passado.

Em termos do agrupamento de energia, e segundo o INE, observou-se uma diminuição de 25,6% em julho deste ano, contra uma queda de 24,7% no mês anterior, apresentando o contributo negativo mais intenso para a contração do índice total (-6,7 pontos percentuais).

Quanto ao agrupamento dos bens intermédios, este apresentou o segundo contributo mais influente para a queda do índice total (-1,8 pontos percentuais), originado por uma quebra de 4,9%.

Os bens de consumo, por sua vez, apesar do abrandamento da taxa homóloga pelo oitavo mês consecutivo, apresentaram o "contributo positivo mais relevante" no mês de julho, mais 1,7 pontos percentuais, resultante de um crescimento de 6,2%, segundo o INE.

Em termos mensais, os preços na produção industrial apresentaram uma queda de 0,3% no mês em análise, contra um crescimento de 0,6% em julho do ano passado.