Índice de Preços no Consumidor continua a reduzir na Madeira, caindo para 6,9% em Julho

A variação média registada pelo Índice de Preços no Consumidor (IPC) nos últimos doze meses na Região Autónoma da Madeira (RAM), em Julho de 2023, foi de +6,9% (Total Geral), o que representa uma diminuição de 0,4 pontos percentuais (p.p.) em comparação com o mês anterior, foi hoje divulgado pela Direcção Regional de Estatística.

O indicador de inflação subjacente, medido pelo índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, apresentou uma taxa de +6,7%, reduzindo-se em 0,3 p.p. em relação ao mês anterior. Os bens registaram uma taxa de +7,7%, enquanto os serviços apresentaram uma taxa de +5,6%.

Todas as classes do IPC revelaram variações positivas, destacando-se as dos "Restaurantes e Hotéis" (+15,9%), "Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas" (+15,4%) e dos "Acessórios, equipamentos domésticos, manutenção corrente da habitação" (+7,9%), com os aumentos mais significativos. A classe das "Bebidas alcoólicas e tabaco" (+0,1%) foi a que registou o menor crescimento.

No País, o IPC observou uma taxa de variação média de +7,3%, o que representa uma diminuição de 0,5 p.p. em relação ao mês anterior (+7,8%).

A análise da taxa de variação homóloga do IPC, no mês em referência, na RAM, confirma a desaceleração no crescimento de preços, que tem vindo a ocorrer desde Março. Com efeito, em termos homólogos, ou seja, comparando Julho de 2023 com o mesmo mês de 2022, a variação de preços na Região foi de +3,2% (+3,1% no País), uma diminuição de 0,6 p.p. em relação ao mês anterior, representando o valor mais baixo desde Fevereiro de 2022.

Por sua vez, a variação do IPC de Julho de 2023 em relação ao mês anterior foi de -0,7% (-0,4% no País), o que representa uma diminuição expressiva em 1,2 p.p. face ao registado no mês precedente.

Em Julho de 2023, o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado de área útil na Região apresentou uma variação de +0,3% em comparação com o mês anterior e de +5,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior.