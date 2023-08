Gasóleo rodoviário vai subir 6 cêntimos

Já são conhecidos os preços dos combustíveis a vigorar na próxima semana, segundo informação da Direcção Regional de Economia e Transportes Terrestres. Todos sobem.

É no gasóleo que a subida é mais acentuada, registando este combustível um aumento na ordem dos 6 cêntimos. Sobe dos 1,450 €, em vigor até o dia 13 de Agosto, para os 1,511 €, no período de 14 a 20 de Agosto.

A Gasolina IO95 também sobe, mas ligeiramente. A partir de segunda-feira podem contar com mais 1 cêntimo no valor praticado até ao dia 13. Ligeiro aumento também se verificará no Gasóleo Colorido e Marcado.

Preços em vigor 07.08.2023 a 13.08.2023

Gasolina IO95 - 1,705 €

Gasóleo Rodoviário - 1,450 €

Gasóleo Colorido e Marcado - 1,094 €

Preços a partir de 14.08.2023 a 20.08.2023

Gasolina IO95 - 1,719 €

Gasóleo Rodoviário - 1,511 €

Gasóleo Colorido e Marcado - 1,150 €