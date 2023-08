Circulação condicionada no Funchal devido a pavimentação

Entre os dias 21 e 26 de Agosto a circulação rodoviária estará condicionada no sentido ascendente da Estrada Dr. João Abel de Freitas, no segmento entre a Azinhaga de São Pedro e a Rampa do Muro da Coelha devido à pavimentação da via.

Segundo a Câmara Municipal do Funchal, “a circulação será realizada de forma alternada na via de trânsito descendente, sendo o trânsito coordenado pela Polícia de Segurança Pública, entre as 8h e as 20horas, e por semáforos temporários entre as 20h e as 8 horas”.

A Câmara Municipal do Funchal pede a compreensão dos automobilismos pelos constrangimentos que as obras de pavimentação poderão ocasionar.