Trabalhos de pavimentação obrigam a alterações na circulação no Caminho das Virtudes

A Câmara Municipal do Funchal informa que, devido a trabalhos de pavimentação, será necessário realizar alterações temporárias à circulação rodoviária no Caminho das Virtudes, entre 19 a 26 de Agosto (sábado a sábado).

Assim, de acordo com o comunicado, a circulação rodoviária estará interrompida no Caminho das Virtudes, no segmento entre a Rua da Levada dos Barreiros e a Rua das Maravilhas.

A circulação rodoviária fica condicionada no sentido descendente do Caminho das Virtudes, a sul do entroncamento com a Rua das Virtudes e a Rua 4 de Abril, permitindo apenas o acesso local.

Os veículos que circulam na Rua da Levada dos Barreiros serão encaminhados para o sentido ascendente do Caminho das Virtudes.

O acesso e saída das residências localizadas no segmento a intervir, será permitido sempre que for possível.

As carreiras n.º 3, 13 e 44 no sentido de descida, 48 no sentido Monte / Nazaré e 50 no sentido Viana / Lombo da Quinta, circulam até ao cruzamento das Virtudes, Rua 4 de Abril, Rotunda Dr. Francisco Santana, retomando o seu percurso habitual.