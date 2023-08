Preços dos combustíveis ficam inalterados na Madeira na próxima semana

Os preços dos combustíveis vão manter-se inalterados na próxima semana na Região, uma vez que o Governo Regional decidiu baixar o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) como medida de impedir o aumento dos mesmos.

De acordo com portaria publicada hoje no JORAM, o Executivo madeirense explica que, "considerando a evolução do preço dos combustíveis e verificando-se uma tendência de redução dos preços dos combustíveis, no quadro de avaliação das medidas aprovadas, o Governo Regional inicia o descongelamento gradual destas medidas de mitigação que têm vindo a ser aplicadas, com a finalidade de proteger as famílias e as empresas do impacto do aumento do preço dos combustíveis, mas não pretendendo induzir padrões de consumo de combustíveis fosseis superiores ao verificado historicamente".

Assim é efectuada uma alteração da taxa do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) em vigor na Região Autónoma da Madeira, designadamente a que incide sobre a gasolina sem chumbo IO95, o gasóleo rodoviário, e o gasóleo colorido e marcado, conciliando a protecção do ambiente com as necessidades de apoio às famílias e às empresas no domínio energético. Governo Regional

Desse modo, a partir de 0 horas da próxima segunda-feira, 21 de Agosto, até às 23h59 do dia 27 de Agosto, domingo, os preços máximos praticados na Região Autónoma da Madeira não sofrem qualquer tipo de variação e são os seguintes.