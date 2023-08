Procissão das Cinzas em Câmara de Lobos candidata ao Inventário Nacional de Património Cultural Imaterial

A 'Procissão das Cinzas em Câmara de Lobos' é candidata ao Inventário Nacional de Património Cultural Imaterial.

A candidatura deste evento religioso será apresentada publicamente no próximo dia 22 de Agosto, terça-feira, pelas 15 horas, no Convento de São Bernardino, em Câmara de Lobos, e contará com a presença do secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

A procissão das Cinzas é uma expressão cultural de penitência, de origem seráfica, que marca o advento da Quaresma. A sua prática proliferou desde o século XVII em Portugal e Espanha na sequência da expansão dos impérios ibéricos, durante a Idade Moderna. Na Ilha da Madeira, este cortejo processional está associado à Venerável Ordem Terceira de Penitência de São Francisco, sediada no Convento de São Bernardino (OFM) e à paróquia de Santa Cecília, em Câmara de Lobos.

A candidatura ao Inventário Nacional de Património Cultural Imaterial (INPCI/DGPC) da 'Procissão das Cinzas em Câmara de Lobos', tem como entidade promotora a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura (Direcção de Serviços do Património/ Divisão de Estudos do Património), com o apoio do município de Câmara de Lobos, da paróquia de Santa Cecília, do Convento de São Bernardino/ Ordem dos Frades Menores e da comunidade detentora desta manifestação cultural.