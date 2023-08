Horários do Funchal promove campanha de regresso às aulas

"Bora para as aulas" é a nova campanha da empresa pública de transportes públicos Horários do Funchal (HF), que promove o uso do transporte público no arranque do ano lectivo 2023/2024.

"Com o início do ano escolar 23/24, a Horários do Funchal, lança a campanha 'Bora para as aulas', com o objetivo de incentivar os estudantes a utilizarem o transporte público como uma alternativa prática e sustentável para se deslocarem de e para a escola", refere uma nota de imprensa.

"Esta campanha, surge como uma iniciativa colaborativa entre a HF, instituições de ensino e parceiros locais, com o intuito de promover o uso do transporte público entre os alunos, e também junto dos país, que podem confiar na HF para transportar com conforto e segurança os seus filhos", incentiva.

De acordo com a HF estas são as principais actividades programadas nesta campanha:

"Informação nas Instituições de Ensino: Serão distribuídos cartazes e flyers em 37 instituições de ensino do Funchal, contendo informações detalhadas sobre as rotas de transporte público que passam em cada escola. Esta iniciativa permitirá aos alunos e aos seus pais acederem a informações relevantes sobre as opções de transporte disponíveis.

Brindes para estudantes: Entre os dias 20 e 25 de agosto, nas Lojas HF Pinga e Anadia, serão oferecidos brindes aos estudantes que carreguem os seu passe social estudante e sub@23. Essa iniciativa visa, por um lado recompensar e motivar a aquisição dos títulos de transporte público, e por outro contribuir para que o carregamento dos passes não seja deixado para a última hora, evitando constrangimentos no atendimento devido ao elevado fluxo de clientes nas Lojas HF que se regista anualmente no período de regresso à escola.

Stand Pop Up no Centro Comercial La Vie: Durante uma semana no mês de setembro, um stand pop-up estará presente no centro comercial La Vie, proporcionando informações adicionais sobre as opções de transporte público, tirar dúvidas e receber orientações práticas.

Stand Informativo na Universidade da Madeira: Durante a primeira semana de aulas na Universidade da Madeira, um stand informativo estará disponível para apresentar aos alunos as vantagens do uso do transporte público. Os estudantes poderão obter informações sobre horários, tarifas e conexões relevantes para facilitar as suas deslocações acadêmicas.

Desconto de 25% no 'porta-cartão HF': O porta-cartão HF, um produto de merchandising da empresa, composto por uma fita de pescoço e um invólucro plastificado que permite guardar em segurança o GIRO, estará até ao dia 19 de outubro com um desconto de 25%, com valor final de €2,20, disponível nas Lojas HF Pinga e Anadia."

Garante a HF que "a campanha 'Bora para as aulas' reflecte o esforço da empresa em divulgar o transporte público como uma escolha natural e conveniente para os alunos. Ao reduzir o congestionamento nas estradas e promover práticas de transporte economicamente sustentáveis, a campanha contribui ainda para uma comunidade mais verde e consciente do meio ambiente", conclui.