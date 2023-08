Campanha 'Taxa Zero ao Volante' sai para a estrada amanhã

Três entidades principais, mas com colaboração de outras locais e regionais, começam já amanhã, 17 de Agosto, a Campanha de Segurança Rodoviária 'Taxa Zero ao Volante', inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2023 levada a cabo pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP).

As acções decorrem até ao dia 23 de Agosto, sendo que a "campanha tem como objetivo alertar os condutores para os riscos da condução sob a influência do álcool", tendo por base que "um em cada três condutores mortos em acidentes de viação apresenta uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l e três em cada quatro destes condutores apresentam uma taxa igual ou superior a 1,2 g/l".

Valerá mesmo a pena beber e conduzir ou conduzir após beber?

"Vários estudos científicos demonstram que conduzir sob a influência do álcool causa várias perturbações, designadamente, ao nível cognitivo e do processamento de informação, bem como alterações na capacidade de reagir aos imprevistos, e descoordenação motora", alerta o comunicado emitido pela GNR.

Mais, "o álcool também diminui o campo visual, provocando a chamada visão em túnel. Esta perda de capacidades, bem como as alterações de comportamento que podem levar a estados de euforia e desinibição, aumentam de forma muito significativa o risco de envolvimento em acidentes rodoviários", argumenta.

Assim, a campanha 'Taxa Zero ao Volante' integrará "ações de sensibilização da ANSR em território continental e dos serviços da administração regional da Região Autónoma da Madeira; operações de fiscalização, pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário e de acordo com o Plano Nacional de Fiscalização 2022, de forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que tange à condução sob a influência do álcool", revela.

"A ANSR, a GNR e a PSP relembram que a condução sob a influência do álcool é um risco para a sua segurança e dos outros", com consequências, tais que não vale a pena o risco. "Com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 g/l o risco de sofrer um acidente grave ou mortal duplica; os acidentes que decorrem da condução sob a influência do álcool são particularmente graves".

Termina, recordando que "a sinistralidade rodoviária não é uma fatalidade e as suas consequências mais graves podem ser evitadas através da adoção de comportamentos seguros na estrada". E acrescentamos: pode nunca ter acontecido a si, mas um dia pode vir a acontecer. Nunca é trade para deixar de ter esses comportamentos evitáveis.