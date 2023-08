Horários do Funchal entrega prémio do passatempo 'Passe estudante férias 2023'

A vencedora do 'Passe Estudantes Férias 2023', passatempo realizado numa parceria entre a Horários do Funchal (HF) e a agência de viagens 'A venda das viagens', recebeu, esta tarde, o seu prémio.

Na ocasião, que juntou os responsáveis de ambas as empresas, foi entregue a viagem para duas pessoas a Lisboa à vencedora Alexandra Filipa Câmara.

Alejandro Gonçalves, presidente do Conselho de Administração da HF, agradeceu ao parceiro e a todos os participantes no passatempo em mais uma iniciativa que "visou promover o transporte público e premiar os utilizadores, contribuindo para uma cidade mais limpa e mais amiga do ambiente".

Este passatempo esteve a decorrer nos meses de Junho e Julho, período em que os utilizadores, no acto de carregamento do passe para dois meses em simultâneo, tinham acesso a um link onde respondiam de forma criativa a algumas questões, para se habilitarem aos prémios do concurso.

O Passe estudante férias é um título próprio da HF, que é comercializado nos meses de Verão, com um preço mais baixo do que o normal.

Este ano, para além do passatempo, contou com várias iniciativas e parcerias nomeadamente, bilhetes para o festival Summer Opening, gelados da Gelataria Mil sabores e um voucher formação de 50 euros na Information Planet.

Esta foi mais uma iniciativa da HF que continua empenhada e a trabalhar para promover a utilização do transporte público.