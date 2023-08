“Mais do que uma empresa, a Horários do Funchal é uma família”

O secretário regional de Economia, Rui Barreto, disse esta sexta-feira, no encerramento do Campo de Férias para filhos de funcionários da Horários do Funchal, que esta não é apenas uma empresa de transportes públicos terrestres, mas uma família.

Tal como afirmou, “empresa não é apenas uma empresa de transporte público coletivos de passageiros, é, acima de tudo, uma grande família”, destacou o governante, realçando, ainda, o serviço exemplar prestado pelos colaboradores, motoristas, mecânicos e administrativos que contribuem para o sucesso diário da Horários do Funchal.

Na oportunidade, Rui Barreto felicitou todos os colaboradores pelos resultados de empresa, que levam a que a sua taxa de cumprimento de horários, ou seja, a pontualidade, é de 99,6%, um resultado que é apurado pelo sistema de controle e gestão de carreiras.

Foram várias as atividades radicais que as crianças tiveram oportunidade de experimentar, como as visitas ao parque do Montado do Pereiro, ao Aquaparque e uma experiência de mar, vela, canoagem e paddle.

A crianças fizeram também praia e jogos nos complexos do Lido e da Ponta Gorda, nas piscinas naturais do Porto Moniz e nas praias de Santa Cruz e Machico. No jardim das Madalenas, realizaram jogos tradicionais, no Santo da Serra tiveram oportunidade de realizar atividades de pesca no parque da Ribeira Primeira, e no parque do Chão das Feiteiras realizaram atividades de corta-mato.

No campo de Férias de Verão GIRO, na HF, não faltaram atividades de cariz mais pedagógicas nomeadamente: “socorrer brincando” com o apoio da Cruz Vermelha, visita à Quinta Vigia, ao Museu do Açúcar, tendo as crianças, numa aula de culinária, feito ‘brigadeiros e salames de chocolate’, posteriormente vendidos e cuja receita reverteu para a associação ‘Make a Wish´, para ajudar crianças doentes a realizarem desejos, bem como, participaram no jogo da mobilidade, ‘Serpente papa-léguas’ que incentiva à utilização do transporte público em detrimento do uso do veiculo privado.