Dia do Turismo assinalado no Algarve com conferência da Confederação do Turismo de Portugal

Os problemas e desafios do turismo vão ser debatidos no Algarve na conferência da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), em 27 de setembro, por ocasião do Dia Mundial do Turismo, disse hoje o presidente do Turismo do Algarve.

A iniciativa da CTP, que decorreu em 2022 em Coimbra, vai reunir este ano no Palácio de Congressos de Albufeira os principais dirigentes do turismo nacional para debater os desafios do setor, um dos principais 'motores' da economia do país.

Em declarações à Lusa, no final de uma reunião com o presidente da CTP, o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), André Gomes, disse que o encontro teve como objetivo articular a realização do evento na região.

"A reunião serviu para articular mais alguns pontos da iniciativa que já estava assente que iria ser realizada no Algarve", apontou o novo presidente do organismo, empossado no início de agosto.

André Gomes, que assume uma das vice-presidências da CTP por inerência do cargo de presidente da RTA, adiantou que o encontro "pretendeu ainda apresentar cumprimentos ao presidente da Confederação e também revisitar alguns assuntos que estão na ordem do turismo a nível geral".

"Entre os assuntos, foram abordados os resultados do primeiro semestre, os problemas que atravessamos no setor, quer ao nível da mão-de-obra e outras questões no qual estamos empenhados, quer a nível nacional, como no Algarve", notou.

André Gomes afirmou que "está empenhado em dar continuidade ao trabalho desenvolvido até aqui ao nível do Algarve" enquanto responsável também da Associação do Turismo do Algarve (ATA), cargo que assume também por inerência.

O novo responsável da RTA acrescentou que, depois da CTP, pretende reunir-se oficialmente com as principais entidades do setor turístico nacionais e regionais para debater questões estruturais "relacionadas com o início de mandato e com a atividade turística na região".