'Concertos de Verão' chegam esta sexta-feira ao Solar do Aposento

Depois do arranque na passada sexta-feira, com os Stardust Acoustic Project na Quinta Magnólia, os 'Concertos de Verão', iniciativa da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, ‘viajam’ amanhã até ao Solar do Aposento, na Ponta Delgada (São Vicente) para a actuação de Alexandra Barbosa & Arte Samba.

O projecto que se apresenta a partir das 18 horas é composto por Alexandra Barbosa, Amaro Fernandes, Didi Ferreira, Gabriele Natale e Stevenston Anastácio e apresenta um conceito de fusão de Rock e Samba.

Alexandra Barbosa é artista, cantora e compositora autodidata. Participou no concurso Ídolos na SIC, sendo vencedora de dois concursos regionais: “Vozes de Santa Cruz” e “Meliã Madeira Mare”. É atualmente vocalista de duas bandas (Alexandra Barbosa Banda” com covers e originais e a o projeto Alexandra Barbosa & Arte Samba) sendo que já lançou três singles: “Um Segundo”, “Quem Somos Nós” e “Diretriz”.

Recorde-se que a iniciativa “Concertos de Verão” tem como foco, por um lado, artistas e bandas do panorama musical regional, e por outro, os museus e espaços tutelados pela Região.

O programa da edição de 2023, iniciado a 11 de agosto, inclui oito concertos em seis espaços emblemáticos de três concelhos da Madeira: Funchal, São Vicente e Ribeira Brava. As atuações acontecem sempre às sextas-feiras e, tal como aconteceu nas últimas edições, os concertos têm início às 18 horas e são de acesso livre.

Refira-se ainda que toda a programação dos “Concertos de Verão” e respetivas informações adicionais podem ser consultadas em: https://cultura.madeira.gov.pt/.