Quinta Magnólia 1.ª Mostra de Instalações Artísticas Funchal 2023 a 25 de Agosto

No próximo dia 25 de Agosto, pelas 20h30​, é inaugurada a 1ª Mostra de Instalações Artísticas Funchal 2023, Colours in the Dark, que terá lugar nos Jardins da Quinta Magnólia.

'Colours in the Dark' é um projecto em forma de mostra, com várias instalações de um colectivo de diferentes artistas plásticos e de vídeo e a sua ligação com a luz e a sombra, que pretendem dar a conhecer "novas formas de apresentar instalações de grande formato destinadas à valorização e fruição da expressão plástica".

Esta mostra é constituída por cinco áreas de exposição e de instalações artísticas, que surgem depois num todo de composição visual no espaço, "brincando com a escala e a quietude do lugar onde se irá destacar a beleza da natureza usando a luz e diferentes formas de representação", refere a organização na sua página de Facebook.

Os artistas convidados a participarem nesta mostra são: Hernando Urrutia, Evangelina Sirgado de Sousa, Diana Serrão, Filipa Jasmins Freitas e o projecto Glitch.

Foram também convidados a participar nesta primeira mostra os alunos do programa videográfico da Licenciatura em Artes Visuais DAD, da Universidade da Madeira, com curadoria do professor doutor Pau Pascual. São curtas-metragens e exercícios videográficos selevcionados e produzidos nas disciplinas de Vídeo.

'Colours in The Dark' acontecerá durante três dias, de 25 a 27 de Agosto, e contará ainda com pequenos concertos e performances de vários artistas regionais.

No dia 25 de Agosto, há actuação ao vivo da banda Generis. Já a 26 estarão nos jardins da Quinta Mágnolia os Dreaming of a Landscape. Por último, np dia 27 de Agosto, exsitirá área com os sons mais "chill out", com a presença de vários DJ's.

Todos as actuacções acontecem sempre entre as 20 e as 23 horas.