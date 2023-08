Trânsito ainda em 'modo férias' nesta manhã

Bom dia, apesar do movimento já assinalável de viaturas nesta manhã de segunda-feira, 14 de Agosto de 2023, pode-se afirmar que o trânsito continua em 'modo férias'.

Nada que se compare aos períodos mais complexos nos principais eixos rodoviários que dão ao centro do Funchal, que também apresenta pouca ou nenhuma relevância em termos de preocupações para os automobilistas.

Na Via Rápida, ainda assim, atenção à perda da visibilidade temporária, causada pelos raios do sol que despontam no horizonte e que podem constituir uma dificuldade a quem enfrenta o tráfego rodoviário.

Conduza com precaução e responsabilidade.